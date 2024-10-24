Американский исследователь и эксперт по вопросам долголетия Дэн Бюттнер прославился благодаря своему понятию «Голубые зоны». Это те регионы мира, где люди живут дольше, чем где-либо еще. В процессе многолетних исследований он выявил множество привычек, характерных для жителей этих мест, которые положительно влияют на их здоровье и долголетие. Особенно интересны пять привычек, которые они придерживаются вечером. О них Бюттнер рассказал изданию Well and Good, перевод его публикации представляет портал Discover24.ru.

Первая важная привычка — это строгое соблюдение режима сна. Жители «голубых зон» ложатся спать в одно и то же время каждый день. Это помогает им улучшить качество сна, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на мозговой активности, иммунной системе и уровне энергии. Такой распорядок помогает укрепить здоровье и способствует долгой жизни.

Вторая привычка — это достаточное количество сна. В отличие от многих людей, которые недосыпают, долгожители из «голубых зон» уделяют особое внимание полноценному отдыху. Они спят от 8 до 10 часов в сутки. Такое количество сна позволяет их организму восстанавливаться и сохранять высокий уровень энергии. Это особенно важно для поддержания когнитивных функций и укрепления иммунитета с возрастом.

Третья привычка — ежедневный отдых. Жители долгоживущих регионов знают, как важно избавляться от стресса. У каждого народа свои способы расслабления: в Италии, например, жители Сардинии участвуют в традиционных вечерних встречах за аперитивом, а на Окинаве в Японии люди находят время, чтобы почтить память предков. Спокойные и расслабляющие моменты в течение дня помогают не только снять напряжение, но и улучшить качество сна.

Еще одно важное правило — это отказ от поздних перекусов. Многие из тех, кто живет дольше, не имеют привычки есть перед сном. В «голубых зонах» жители склонны к умеренному питанию. Они предпочитают легкий ужин и стараются завершить прием пищи рано вечером, чтобы не перегружать организм перед сном. Это помогает им поддерживать здоровый вес и улучшает общее самочувствие.

Наконец, пятая привычка — умеренное употребление алкоголя, особенно вина. Жители четырех из пяти «голубых зон» выпивают бокал вина после 17:00, обычно в компании друзей или семьи. Это способствует снижению уровня стресса и может положительно влиять на долголетие. Согласно исследованиям Бюттнера, умеренное потребление вина связано с более низкой смертностью.

Эти простые вечерние привычки показывают, что долголетие — это не только генетика, но и образ жизни. Поддержание режима сна, регулярный отдых, умеренное питание и даже бокал вина с близкими могут помочь прожить долгую и здоровую жизнь.

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