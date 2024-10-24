На Мальдивах, куда с наступлением ноября отправляются тысячи туристов, существует другая, менее привлекательная сторона, о которой мало кто задумывается. Елена Васильева, недавно вернувшаяся из поездки в это тропическое государство, поделилась своими впечатлениями о проблемах, с которыми сталкиваются местные жители, передает портал АБН24.

По её словам, единственное место с относительно развитой инфраструктурой — это столица Мале. Однако даже здесь можно увидеть множество свидетельств серьезного мусорного кризиса. Заводов по переработке отходов явно не хватает, что приводит к скоплению мусора прямо на улицах. Пластиковые бутылки, пакеты и другие отходы можно встретить практически на каждом шагу.

Но мусор — это лишь одна из проблем. Канализационные стоки с островов напрямую попадают в море, загрязняя его воды и разрушая коралловые рифы. Это негативно сказывается как на экологии, так и на жизни местных жителей, создавая все больше антисанитарных условий.

Жители Мальдив живут в непростых условиях, окружённые грязью и бедностью. Это приводит к распространению различных заболеваний, которые ежегодно уносят жизни сотен людей.

Такие проблемы часто остаются вне поля зрения туристов, наслаждающихся отдыхом в роскошных отелях, но для местного населения они становятся настоящей бедой.