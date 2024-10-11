Для семейных путешествий и отдыха в период осенних каникул россияне предпочитают экономичные направления. Такой результат показало исследование, проведённое сервисом МТС Travel. Как сообщает «Газета.Ru», рейтинг городов с самыми доступными ценами на проживание возглавила Рязань. Стоимость проживания в обласном центре за сутки для двоих в среднем составляет 4,2 тысячи рублей.

За Рязанью следуют Пятигорск и Владимир, где аренда жилья обойдётся около 4,9 тысячи рублей в сутки. В целом, средняя стоимость проживания для туристов по России в этот период составляет 6,2 тысячи рублей за сутки. Также популярностью у путешественников пользуются такие города, как Самара, Псков и Владикавказ, где цены варьируются от 5 до 5,2 тысячи рублей за ночь.

Короткие поездки в города центральной России, такие как Рязань и Владимир, стали особенно привлекательными для жителей ближайших регионов. В Рязани туристы могут посетить уникальные музеи, такие как Галерея пряников и Музей истории рязанского леденца, тогда как во Владимире гости города часто отправляются в областной театр кукол или мультимедийный музей-сказку.

Пятигорск, расположенный вблизи Кавказских Минеральных Вод, привлекает туристов возможностью отдыха на курортах с лечебными источниками, а также мягким климатом и природными достопримечательностями региона.

Несмотря на доступные цены в вышеназванных городах, крупнейшими центрами по числу бронирований остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В столице зафиксировано 14% от всех осенних бронирований, в то время как на Петербург и Сочи приходится по 10%.