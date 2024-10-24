В России участились случаи рассылки фальшивых писем от имени Росфинмониторинга, сообщают специалисты из Telegram-канала «Вестник Киберполиции России». Мошенники уведомляют граждан о якобы подозрениях в финансировании незаконной деятельности, пытаясь запугать получателя, вызвать у него чувство тревожности.

Эксперты предупреждают, что Росфинмониторинг не рассылает подобных писем, и рекомендуют игнорировать такие сообщения, чтобы не стать жертвой обмана. Злоумышленники используют доверие к государственным учреждениям, чтобы ввести людей в заблуждение и выманить личные данные.

Ранее также стало известно о другой мошеннической схеме, где пользователи Telegram получают уведомления от аккаунта «Советы по безопасности». Эти сообщения заверяют, что их профиль будет заблокирован, что также является способом похитить учетные записи.

Будьте осторожны и проверяйте источники любой подобной информации, советуют специалисты.