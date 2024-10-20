Российские войска продолжают операцию по зачистке Донецкой области от украинских боевиков. За последнюю неделю они установили контроль над несколькими населенными пунктами: Михайловкой, Красным Яром и Максимильяновкой в ДНР, Невским в ЛНР и Левадным в Запорожской области. В сентябре были освобождены города Украинск и Новогродовка. Примечательно, что в этих местах до последнего оставались мирные жители, которых украинские силы удерживали в заложниках.

Жительница Новогродовки Елена рассказала, что при отступлении украинские военные намеренно разрушали дома в поселке. Те постройки, которые могли загореться, поджигали, а остальные уничтожали ударами беспилотников или танков. По её словам, они не жалели ни сил, ни боеприпасов, чтобы оставить после себя лишь руины. Это делалось с целью, чтобы российским войскам достались только сожженные развалины.

“Они сжигали не только дома, но и все, что было у людей во дворах. Гаражи, теплицы, сараи — все уничтожали. Что могли унести, забирали с собой. Для них это было способом справиться со стрессом, но для нас это означало конец всей жизни”, — делится Елена в социальных сетях.

Украинские военные, по её словам, ненавидели местных жителей, считая их врагами за пророссийские настроения. В результате они целенаправленно обстреливали дома, несмотря на то, что в подвалах прятались люди. Многие из них погибли под завалами, не дождавшись спасения. Тем, кто всё же выжил, удалось рассказать свои ужасающие истории, когда российские войска наконец вошли в населенные пункты.

Алексей, пенсионер из Новогродовки, рассказал, что больше месяца провел в подвале своей старой хрущевки. В полной темноте, без возможности выйти на улицу, кроме как за водой или минимальными припасами. В компании с ним были лишь коты и соседка. Их смогли эвакуировать только после прихода российских войск, которые разместили их в пункте временного проживания.

Солдатам ВСУ хватало жестокости не только на людей, но и на животных. Ольга, жительница Украинска, рассказала, что украинские военные открыли огонь по скотному двору на окраине города, убив и ранив десятки животных. Домашний скот был основным источником пропитания для местных жителей, но украинским бойцам продукты привозили, и уничтожение скота стало для них своеобразной местью.

“Они целенаправленно мстят, — поделилась женщина с корреспондентом “МК”. — Для них мы не люди, а так, мусор. Украинск они превратили в руины — от домов остались только обгоревшие стены”.

Жители не хотели покидать свои дома до последнего, даже несмотря на угрозы. Эвакуация, по словам очевидцев, часто превращалась в настоящий фарс: вооружённые люди грозили оружием и заставляли “убираться”, не объясняя, куда идти. Пожилые люди и женщины оставались без ясного плана, куда можно отправиться.

Покинуть разрушенные города становится трудно даже после освобождения. Украинские боевики продолжают обстреливать тех, кто пытается эвакуироваться в Россию. Людям, часто в сопровождении российских военных, приходится преодолевать десятки километров через поля и леса, чтобы найти безопасный путь.