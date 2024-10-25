Максим Галкин (признан физическим лицом, иполняющим функции иностранного агента в РФ) отправился в тур по городам США, но продажи билетов на его концерты пока не радуют организаторов. Как стало известно, перед его выступлением в Вашингтоне, за два дня до шоу, было продано лишь около 30% мест.

Продюсер Сергей Лавров, известный по работе с такими артистами, как София Ротару и Валерия, рассказал «МК», что перед одним из американских концертов Галкина он заметил любопытную деталь. Накануне шоу сайт продажи билетов показал резкий рост их продаж, и за день до выступления осталось всего несколько мест.

«Настоящие чудеса!» — прокомментировал Лавров.

Продюсер пояснил, что на протяжении трёх месяцев билеты на шоу Галкина расходились с трудом, но к последнему моменту якобы продались практически все. Это, по его словам, распространённый маркетинговый трюк для создания искусственного ажиотажа — в таких случаях покупатели решаются на приобретение из-за страха не успеть.

Лавров отметил, что концерты российских исполнителей в Вашингтоне традиционно не собирают аншлаги. На Галкина пока приходят в основном выходцы из Украины и аудитория, критически настроенная к России. Продюсер уверен, что после завершения специальной военной операции интерес к выступлениям артиста на Западе сильно снизится. Ему просто нечего будет предложить и без того не особо заинтересованному в шутках комика зрителю.