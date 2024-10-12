В Одессе зафиксирован высокий уровень радиации, что вызвало обеспокоенность среди жителей и экспертов. Как сообщают очевидцы, в воздухе наблюдалось крупное облако с примесью неприятных веществ, что могло быть связано с последним инцидентом в порту. Напомним, речь об ударе по иностранному судну с натовскими снарядами, которое в итоге было отправлено на дно.

Журналистам “МК”удалось поговорить с капитаном первого ранга Василием Дандыкиным, который высказал предположение, что причиной радиационного загрязнения стали снаряды с обеднённым ураном. Судно, по его мнению, перевозило боеприпасы с урановыми сердечниками, предназначенными для украинской армии. Такие снаряды применяются ВСУ на танках «Челленджер» и «Абрамс», поставленных западными странами.

По словам капитана, эти снаряды предназначены для уничтожения бронетехники противника, поскольку их урановые сердечники обладают повышенной бронебойностью и могут прожигать защиту танков. Однако использование таких боеприпасов представляет опасность не только для военных, но и для окружающей среды. Снаряды оставляют радиоактивный след на территории, где были применены.

Напомним, что удар по судну был нанесен российскими беспилотниками «Герань», когда оно перевозило несколько десятков контейнеров с военной техникой и боеприпасами, предназначенными для Украины.