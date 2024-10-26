Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука выразил свое мнение относительно гонений на православных на Украине, заявив, что все, кто участвует в принятии антицерковных законов и преследует духовенство и верующих, заслуживают отлучения от церкви, то есть анафемы. Заявление иерарха прозвучало после того, как правящий архиерей Черкасской епархии объявил анафему мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, что стало резонансным событием в церковной жизни страны. Причиной стал захват крупнейшего на Украине православного Архангело-Михайловского собора.

Ранее митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, представляющий Украинскую православную церковь (УПЦ), заявил, что действия Бондаренко привели к его отлучению от церкви. Этот шаг, по словам Феодосия, станет тяжелым испытанием для мэра и его семьи, последствия которого, как считает архиерей, они еще ощутят в полной мере, передает ТАСС.

Митрополит Лука отметил, что подлежат анафеме все, кто поддерживает законы, направленные против церкви, кто способствует захвату храмов, поносит святыни и, в целом, ведет деятельность против православия. По его словам, называть таких людей поименно не требуется, поскольку, как он выразился, Бог знает каждого из них.

По вероучению православной церкви, человек через таинство крещения становится частью тела Христова и членом церкви. Однако, отметил митрополит, люди могут сами отречься от этого пути, совершая дела, которые отвергают веру. Лука также предупредил, что тех, кто не раскается, ждут, как он выразился, “адские муки”, соразмерные их грехам.

Иерарх привел аналогию с Иудой, который отпал от собрания апостолов, предав Христа, поясняя, что и современный человек, отказавшийся от веры, больше не является членом церкви. При этом митрополит Лука подчеркнул, что митрополит Феодосий, не упомянув конкретные имена, не имеет в виду, что другие, кто был причастен к насилию и беззаконию в храме, остаются в лоне церкви.