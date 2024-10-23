Россия должна усилить атаки на объекты энергетической инфраструктуры, а не прекращать их. Так глава политического объединения “Справедливая Россия – За правду” Сергей Миронов прокомментировал инициативу Зеленского остановить обоюдные обстрелы подобных целей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что взаимный отказ от атак на энергетическую инфраструктуру якобы станет первым шагом к завершению активной фазы конфликта. Однако Миронов видит в этом предложении исключительно попытку украинского лидера удержаться у власти.

Миронов уверен, что прекращение ударов по энергетике — это лишь прикрытие, а Киев использует энергетическую инфраструктуру для ведения боевых действий против России. Именно поэтому такие объекты должны оставаться приоритетными целями.

Политик также напомнил, что киевский режим неоднократно демонстрировал своё “вероломство” и призвал не доверять мирным инициативам Украины. Предложения Зеленского могут быть частью более масштабного плана, направленного на ослабление бдительности России, как это произошло ранее перед атакой на Курскую область.

Миронов также подчеркнул, что инициатива Зеленского может быть попыткой угодить западным странам, которые всё чаще призывают к началу переговоров, выражая сомнения в успешности украинского “плана победы”. Тем не менее, он уверен, что прекращение ударов по энергетике не отвечает интересам России и предлагает продолжать такие операции.