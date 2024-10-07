Российские Вооружённые силы уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию RADA RPS-42, которая была произведена в Израиле и использовалась украинскими войсками. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ходе операции российская авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия провели серию ударов по ряду важных военных объектов. В результате было поражено несколько ключевых целей: два военных аэродрома, склады с боеприпасами и оборудованием ВСУ, а также цеха по производству и хранению беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, удары были нанесены по живой силе и технике противника в более чем 120 районах.

Ранее стало известно, что по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области прилетели ракеты “Кинжал”.