В честь дня рождения российского президента Владимира Путина российские военные нанесли серию ракетных ударов по военным объектам на Украине, сообщают обозреватели Telegram-канала «Белорусский силовик». В частности, целью атак стал военный аэродром ВСУ в Староконстантинове. По словам авторов публикации, эти удары были символическим «визитом вежливости», напоминая о значимой для России дате. Использовались для него гиперзвуковые ракеты “Кинжал”.

Кроме того, взрывы были зафиксированы в Киеве. Военкоры также отметили, что на Запорожском направлении российские военные выпустили залп из «Градов» по украинским националистам, каждая ракета была помечена надписью «За Путина!». По данным издания «Царьград», существует предположение, что в этот день российские войска могут запустить 48 ракет «Калибр» в честь дня рождения президента. Это подтверждается тем, что семь ракетоносцев уже вышли в Черное море для выполнения боевой задачи.

Вместе с тем, журналисты «Царьграда» предупреждают о возможности диверсий или провокаций со стороны НАТО через украинские власти. Они напоминают, что два года назад, 7 октября, ВСУ готовились совершить теракт на Крымском мосту, однако из-за ряда обстоятельств атака была проведена лишь на следующий день.