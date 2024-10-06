Российское Министерство обороны продемонстрировало видеозапись, на которой зафиксирован момент удара по судну, доставившему боеприпасы для украинской армии в порт «Южный» Одесской области. Эти кадры были опубликованы пресс-службой ведомства.

По имеющейся информации, ракетный удар был нанесён в тот момент, когда шла разгрузка боеприпасов, доставленных из Европы. На записи можно увидеть взрывы и детонацию снарядов, которые предназначались для Вооружённых сил Украины. Сделал видео разведывательный БПЛА, наблюдавший за действиями ВСУ.

Министерство обороны ранее сообщило, что для атаки использовалась ракета комплекса «Искандер-М». Целью удара стало судно, на борту которого находилась партия боеприпасов, отправленных в Украину из стран Европейского Союза.