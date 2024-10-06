Российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по порту Южный в Одесской области, уничтожив контейнеровоз с боеприпасами для украинской армии. По информации Министерства обороны РФ, удар по судну, прибывшему из Европы, был нанесен ракетным комплексом “Искандер” в момент разгрузки боеприпасов. В результате атаки на месте началась серия взрывов, вызванная детонацией снарядов.

“Искандер” — это оперативно-тактический ракетный комплекс, способный поражать цели на дистанции до 500 километров, и его использование стало частью усилий по уничтожению поставок оружия, поступающего на Украину. Российская сторона напоминает, что подобные удары направлены исключительно на военные и инфраструктурные объекты, включая энергетические системы, обеспечивающие украинские войска.

Одесские власти подтвердили произошедшие взрывы и сообщили о начавшихся пожарах в порту. По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, в результате инцидента один человек получил ранения.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине со стороны западных стран, заявляя, что это лишь затягивает конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что конвои с иностранным вооружением являются законными целями для российских военных, и удары по таким объектам будут продолжаться.