Министерство обороны России опубликовало видеозапись ракетного удара с использованием беспилотного комплекса «Иноходец» по временной базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области. Удар был точным и привел к полному уничтожению вражеского объекта, передает “Первый канал”.

На опубликованных кадрах с воздуха видно, как ракета попадает в сооружение, напоминающее ангар, после чего следует мощный взрыв. Этот удар стал частью продолжающихся боевых действий в приграничных районах.

В начале августа украинские войска пересекли границу России и вторглись на территорию Курской области. Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов 7 августа проинформировал президента Владимира Путина о начале наступления украинских сил в этом регионе. ВСУ предприняли попытку захватить участок российской территории, что вызвало серьезное противостояние.

Вскоре после начала наступления в регионе был введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Президент России Владимир Путин охарактеризовал действия украинской стороны как крупномасштабную провокацию. Он также заявил, что российские Вооруженные силы взяли ситуацию под контроль и начали вытеснять противника с территории Курской области.

Путин подчеркнул, что действия ВСУ в Курской области обернулись против них самих, ослабив их позиции на более важных направлениях спецоперации. Российская армия увеличила интенсивность наступления на Донбассе, пользуясь ошибками украинских военных и в данный момент продолжает добиваться успехов.