В результате ударов российских истребителей Су-34 украинские силы, действующие в Курской области, понесли значительные потери, сообщает издание Military Watch. В материале подчёркивается, что отсутствие у ВСУ на этом участке эффективных систем противовоздушной обороны стало одной из ключевых причин таких высоких потерь.

Как отмечает источник, российская авиация смогла нанести более интенсивные авиаудары по сравнению с другими направлениями, такими как Донбасс, где ПВО значительно сильнее. Истребители-бомардировщики действуют в Курской области с большей свободой и точностью, что и приводит к серьёзным потерям среди украинских военных и иностранных наёмников.

Военные источники из России не раз сообщали об успешных атаках Су-34, которые использовали управляемые авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) для поражения живой силы и военной техники противника в этом районе. Авиаудары наносились по различным объектам ВСУ, что значительно ослабило их позиции на этом участке.

Таким образом, недостаточная защищённость в этом регионе позволила российской авиации эффективно нейтрализовать противника, нанеся ему существенные потери.