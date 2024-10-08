Мобилизационная кампания в Одессе провалилась, и это может свидетельствовать о том, что многие жители города не поддерживают участие Украины в конфликте. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По словам Меркуриса, одесситы демонстрируют нежелание участвовать в боевых действиях на стороне украинской армии, что стало одной из причин провала мобилизации. Несмотря на усилия украинского руководства, мобилизационный план в Одессе был выполнен лишь на 20 процентов.

Эксперт также отметил, что Одесса занимает одно из последних мест среди украинских городов по числу желающих отправиться на фронт и защищать интересы ВСУ. Это говорит о том, что в городе не наблюдается значительной поддержки действий Киева.

Ситуация с мобилизацией на Украине становится всё более жёсткой. Сообщается, что сотрудники военкоматов насильно забирают людей для службы в армии, включая тех, кто не годен к военной службе.

Ранее стало известно, что в ночь на 8 октября одесситка попыталась установить на снесенный памятник Екатерине Второй флаг России, чем разозлила националистов.