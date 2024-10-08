В Одессе женщина попыталась разместить российский флаг на постамент демонтированного памятника императрице Екатерине II, однако её действия вызвали резкую реакцию у местных националистов. Ситуация быстро переросла в конфликт, который закончился вмешательством полиции. Видео инцидента появилось в телеграм-канале украинского издания “Страна.ua”.

Все произошло на Екатерининской площади. Женщина, одетая в чёрные очки и куртку, подошла к постаменту, где ранее стояла статуя Екатерины II, и попыталась закрепить триколор. Однако её быстро окружила группа молодых людей. Один из парней вырвал флаг у женщины, а девушки начали оскорблять её и задавать вопросы о причинах её поступка. В частности, они предлагали сжечь российский флаг.

Несмотря на попытки женщины объяснить свои действия, конфликт продолжился. Она пыталась говорить с молодыми людьми о текущих событиях и даже задавала вопросы, связанные с недавними обстрелами. Однако её слова не нашли отклика, и националисты вызвали полицию, которая задержала женщину.

Памятник Екатерине II, на постамент которого женщина пыталась повесить флаг, был демонтирован в конце 2022 года по решению Одесского горсовета. Этот монумент был установлен ещё в 1900 году в честь императрицы как основательницы города. Статую демонтировали в 1920 году, но в 2007 году памятник был восстановлен на Екатерининской площади, где простоял 15 лет до повторного демонтажа в конце декабря 2022 года.

Интересно, что после демонтажа в Одессе рассматривалась возможность переноса памятника в Ростовскую область. Власти Таганрога даже обсуждали установку этого монумента в исторической части города летом 2023 года.