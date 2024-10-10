Семья Цомартовых, получила фотографию из Объединенных Арабских Эмиратов, получила фотографию, которая может пролить свет на дело о пропавшей дочери Анне. Снимок, сделанный случайным прохожим в женском вагоне метро на участке между станциями Burj Khalifa и Business Bay, показал девушку, напоминающую Анну. Родные получили это фото в начале сентября и с надеждой передали его на анализ.

На фотографии девушка разговаривала на русском языке, но отрицала, что она Анна. Несмотря на это, семья решила не оставлять этот след без внимания и направила снимок на экспертизу в следственные органы. Однако, не дождавшись ответа, они обратились к независимому криминалисту в Ростове для более детального анализа.

Отец Анны, Николай Цомартов, рассказал журналистам 161.RU, что специалист тщательно изучил не только присланное изображение, но и другие фотографии и видеозаписи, связанные с Анной. По его словам, криминалист пришел к выводу, что на снимке действительно может быть их дочь. Тем не менее, эксперт также отметил, что не исключает возможность фальсификации изображения с использованием фотошопа или других методов.

В ходе анализа специалист сосредоточился на таких деталях, как форма ушей и другие черты лица, чтобы подтвердить или опровергнуть совпадения. По мнению эксперта, поразительное сходство трудно объяснить простым совпадением, что внушило семье надежду. Однако Цомартовы всё ещё ожидают официальной информации от следственных органов, которая могла бы пролить свет на судьбу их дочери.

Этот снимок стал для семьи новым источником надежды, но они продолжают бороться за конкретные ответы и дальнейшие действия от правоохранителей.

Ранее психолог Юлия Ворнавская порекомендовала Цомартовым сохранять рассудок и быть готовыми к любому исходу поисков дочери.