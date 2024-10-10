Психолог Юлия Ворнавская дала советы семье Анны Цомартовой, студентки из Ростова-на-Дону, которая бесследно исчезла восемь месяцев назад во время соревнований в Каспийске. Несмотря на то, что поиски девушки до сих пор не дали результатов, специалист рекомендует родным не терять надежды и стараться справиться с горем.

Анна пропала без вести, и усилия правоохранительных органов, а также возможных свидетелей пока не привели к положительным новостям. Однако психолог подчеркивает важность того, чтобы семья приняла ситуацию. Процесс принятия включает в себя несколько стадий — отрицание, гнев, торг и отчаяние. Все они неизбежны, но, по словам Ворнавской, со временем придет более спокойное осознание утраты, хотя память о пропавшей девушке останется с близкими навсегда.

Юлия Ворнавская также напоминает, что у родителей Анны есть еще трое детей, которым нужно уделять внимание. Она советует семье вернуться к привычному ритму жизни, насколько это возможно, и сосредоточиться на повседневных делах. Это поможет уму справляться с тяжелыми переживаниями и не позволять им полностью поглотить человека.

Специалист также предостерегает от попыток полностью игнорировать боль. Она рекомендует следовать «золотой середине» — не подавлять эмоции, но и не позволять им захватить всю жизнь. Важно сохранять спокойствие и рациональный подход в таких трудных ситуациях, считает Ворнавская.

Психолог также отметила, что, несмотря на отсутствие фактов, семье стоит быть готовыми принять любую возможную версию, включая трагический исход. Такая возможность, по словам эксперта, существует, и родственникам не стоит отвергать её.