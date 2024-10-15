Одесситка Елена Чесакова, которая хотела поднять российский флаг на постаменте демонтированного памятника Екатерине II в Одессе, жива и находится под домашним арестом. Об этом сообщила её мать, Надежда Чесакова, в комментарии, опубликованном в Telegram-канале RT. По словам женщины, Елене запрещено покидать дом до суда.

“Мы пытаемся как-то помочь ей, посмотрим, как у нас это получится”, – сказала мать, добавив, что впереди ее дочь ждет судебное разбирательство.

Адвокат Чесаковой предложил ей извиниться и заявить об изменении своих взглядов. Однако, по словам матери, Елена отказалась идти на компромисс, ответив, что остаётся верна своим убеждениям. “Это усложнит дело”, заметил адвокат.

Надежда Чесакова также уточнила, что их семья родом из Перми и что, хотя они проживают на Украине, они считают себя россиянами. По её словам, судьба привела их на Украину, но в душе они всегда с Россией.

Напомним, что инцидент произошел в Одессе, где Елена Чесакова пыталась поднять флаг России на постамент памятника Екатерине II, который был снесен. На следующий день против неё было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании и отрицании вооруженной агрессии России. После этого мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что возле постамента будет выставлен патруль для предотвращения подобных инцидентов.