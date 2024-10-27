Три десятка иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, попытались проникнуть на территорию Брянской области вечером 27 октября, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, проникновение планировалось через район поселка Манев в Климовском районе, однако российское Минобороны пока не комментирует эту информацию.

Сначала, как передает Mash, украинская армия запустила около 20 беспилотников, которые были нацелены на российскую сторону. Затем отряд попытался пересечь границу пешком, поскольку сложный болотистый ландшафт не позволял использовать тяжелую технику. В настоящий момент, по данным канала, наемники пытаются войти на территорию России через село Брахлов, которое находится в семи километрах от Манева.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее информировал о попытке вооруженной группы пересечь границу. Он отметил, что противник был остановлен огнем российских военных, подчеркнув при этом, что Манев является нежилым населенным пунктом. По словам губернатора, подразделения Вооруженных сил России и Росгвардии успешно отразили попытку прорыва.

Ранее в воскресенье средства ПВО РФ сбили 13 украинских беспилотников над Брянской областью, уничтожив сначала 12 аппаратов, а спустя полтора часа еще один. Позднее Министерство обороны России уточнило, что в течение суток российская ПВО сбила 54 украинских БПЛА самолетного типа над несколькими регионами России. Никто из мирных жителей не пострадал.