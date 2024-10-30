Житель Подмосковья приобрел три новых ноутбука Apple по невероятно низкой цене, благодаря ошибке в рекламной акции. Историю о своей неожиданной удаче он рассказал через Telegram-канал Mash.

Денис из Раменского заметил на одном из интернет-ресурсов объявление, в котором MacBook Pro 14 предлагали всего за 369 рублей. Учитывая, что реальная стоимость модели составляет около 600 тысяч рублей, он не упустил шанс и решил приобрести сразу три ноутбука. Вложив всего 1107 рублей, Денис оформил заказ, но так и не получил желаемый товар.

После жалобы на маркетплейс выяснилось, что цена в рекламе оказалась ошибочной, и продавец извинился за этот инцидент. Однако Денис решил пойти дальше и подал иск в суд, настаивая на выполнении условий сделки. В результате судебного разбирательства компании пришлось предоставить ему три ноутбука по указанной цене.

Представители компании утверждали, что таких моделей больше нет на складе и не будет в ближайшее время. Тем не менее юрист Александр Питниченко предоставил суду доказательства, показав аналогичные MacBook Pro 14, доступные в других интернет-магазинах. Это помогло суду вынести решение в пользу Дениса.

В итоге житель Подмосковья стал обладателем трех MacBook Pro 14, заплатив за них всего чуть больше тысячи рублей.