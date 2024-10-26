Новый отечественный автомобиль Lada Aura, предложенный «АвтоВАЗом» для госслужащих, вызвал неоднозначную реакцию среди чиновников. Telegram-канал Mash сообщает, что представители власти, протестировав автомобиль, обнаружили в нём ряд неудобств, которые делают модель малоподходящей для служебного использования, передает Gazeta.ru.

Одним из самых значительных недостатков чиновники считают отсутствие задних воздуховодов, из-за чего пассажиры на заднем сиденье могут испытывать дискомфорт. Это стало поводом для беспокойства: представители госструктур боятся прибывать на деловые встречи в костюмах с влажной спиной, что, по их словам, выглядело бы неуместно. Помимо этого, в Lada Aura не предусмотрен полноценный климат-контроль, а кондиционер установлен лишь для водителя.

Также были отмечены крупные размеры автомобиля, которые затрудняют парковку, особенно на загруженной территории у Госдумы. Среди других замечаний — короткий подлокотник, единственный USB-порт и отсутствие удобного столика для работы с ноутбуком, что уменьшает комфорт в поездках.

Автомобиль Lada Aura, разработанный как премиальная версия с ценой выше 3 миллионов рублей, должен был стать ответом на потребности госструктур и состоятельных частных клиентов. Однако ряд недоработок заставляет чиновников сомневаться в целесообразности использования этой модели для деловых поездок.