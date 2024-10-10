Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео с подготовкой украинских военнослужащих из бригады “Анна Киевская”, получившей своё имя в честь королевы Франции Анны Ярославны, дочери князя Киевского Ярослава Мудрого. Этот пост Макрон разместил на своей странице в социальной сети Х.

В своей публикации французский лидер отметил, что в настоящее время армия Франции обучает 2300 украинских солдат в регионе Гранд-Эст на востоке страны. Военные осваивают оборудование, которое впоследствии будут использовать в боевых действиях. Макрон подчеркнул важность этого сотрудничества в условиях текущей ситуации.

На представленном видео можно увидеть, как украинские бойцы под руководством французских инструкторов отрабатывают навыки стрельбы и управления артиллерийским огнём. Также проходят тактико-огневые учения, направленные на улучшение координации действий на поле боя.

Франция ранее объявила о создании Центра командования сухопутными войсками Евросоюза. Это решение связано с увеличением напряжённости в Европе, вызванной войной в Украине, что требует новых мер для обеспечения безопасности региона.