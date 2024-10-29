Знаменитый португальский полузащитник Луиш Фигу, который в свое время играл за такие клубы, как «Реал» и «Барселона», посетил церемонию вручения «Золотого мяча» в Париже, однако выразил разочарование в отношении нынешнего статуса награды.

Обладатель престижного трофея 2000 года заметил, что в последние годы «Золотой мяч» стал восприниматься иначе. По его словам, особенно удивила новость, что мадридский «Реал» решил не отправлять своих представителей на церемонию. Фигу объяснил, что для номинированных игроков присутствие на церемонии и само номинирование — это признание их достижений и возможность выиграть награду. Теперь же, по его мнению, процесс выбора победителей становится всё более непрозрачным, а результаты голосования — тайной, что, как он отметил, разочаровывает многих участников.

Своими словами Луиш Фигу обратил внимание на то, что для спортсменов и фанатов важно знать, как принимаются решения о вручении «Золотого мяча» и на каких принципах строится система голосования, особенно если в ней участвуют футбольные журналисты, которые, как ожидается, должны обладать глубокими знаниями о спорте.

Лучшими футболистами мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football стали: первое место — Родри («Манчестер Сити»), второе место — Винисиус Жуниор («Реал»), третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).