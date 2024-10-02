Лейтенант ВСУ с позывным Алекс объяснил сдачу Угледара, написав в своем Telegram-канале, что удержание этого небольшого города было крайне сложной задачей. По его словам, решение о том, что город будет потерян, уже назревало в течение последней недели. Он отметил, что обстановка для украинских военных в этом регионе была слишком критической.

Алекс выразил мнение, что украинское командование должно было предпринять действия раньше, чтобы избежать такой ситуации. Решение о сдаче Угледара было лишь вопросом времени.

Стоит напомнить, что украинские власти и военное командование после потери очередного населенного пункта начинает в унисон заявлять, что он, собственно, не представлял для Киева никакого интереса. На вопрос, зачем тогда город много месяцев обороняли, ответа не прозвучало ни разу.

Тем временем украинский Генштаб перестал упоминать Угледар в своих последних отчетах. В Верховной Раде также прозвучала критика по поводу утраты города, которая была охарактеризована как “позор”.