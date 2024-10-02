Украинские военные перестали упоминать Угледар в сводках, что может свидетельствовать о потере города. Об этом сообщает издание “Страна.ua”, ссылаясь на изменения в ежедневных докладах Генштаба ВСУ.

По информации издания, в утреннем отчете 1 октября еще упоминалось, что украинские силы отбили атаки на Угледар. Однако в сводке на 2 октября город уже не фигурировал, что вызывает предположения об изменении ситуации на фронте. При этом о городе регулярно писали практически весь сентябрь.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска покинули центральные районы Угледара, поскольку не смогли удерживать оборону. Также депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил потерю города украинской армией, назвав это “позором”. И потребовал отставки главы Минобороны Рустема Умерова.

Информация об освобождении Угледара российскими войсками активно обсуждается в социальных сетях, что усиливает вероятность полного контроля над городом со стороны ВС РФ.