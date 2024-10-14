В начале 90-х Роман Таскаев был удостоен звания Героя России за мужество, проявленное во время спасения истребителя МиГ-31М. В интервью РИА Новости он рассказал, что ситуация произошла во время испытательного полета, когда экипажу предстояло выполнить запуск новой ракеты.

На большой скорости у самолета разрушилась опора правого двигателя, что вызвало сильнейшую вибрацию. Таскаев был вынужден немедленно отключить двигатель. Вскоре на панели приборов появилась тревожная индикация — начался пожар в левом двигателе, который также пришлось выключить. Оставшись без работающих двигателей, экипаж оказался в критической ситуации.

Другие пилоты рекомендовали катапультироваться, однако Таскаев и его штурман Леонид Попов не захотели бросать машину. Они приняли рискованное решение — попытаться посадить истребитель. Благодаря мастерству пилотов, самолет удалось благополучно посадить на аэродроме, избежав катастрофы. После этого инцидента руководство компании МиГ представило экипаж к государственным наградам.

В более позднее время, в 2020 году, другой МиГ-31 также совершил аварийную посадку в Перми из-за проблем с шасси, что снова подтвердило высокий профессионализм российских летчиков и надежность боевой техники.