В украинском обществе нарастает напряжение вокруг требований командования ВСУ ускорить темпы мобилизации, отметил экс-президент страны Леонид Кучма в интервью Интерфакс-Украина. Он подчеркнул, что сейчас между военными, властью и гражданским обществом наблюдаются не конфликты, но острые противоречия, в которых стороны предъявляют друг другу серьезные претензии.

По словам Кучмы, представители власти обвиняют общество в недостаточной готовности защищать страну. В свою очередь, среди граждан все громче звучат призывы к властям подавать личный пример. «Таких противоречий сейчас много», — добавил бывший президент. Он также указал, что военные выражают свое недовольство военно-политическим руководством по ряду причин — от информационной до оперативно-тактической и организационной.

Кучма уточнил, что хотя единство сохраняется, взаимопонимание между обществом, армией и властями слабеет. Политическая элита, по его мнению, первой «восстановила крысиную гонку, преследуя узкие интересы».

Он также предупредил о возможных расколах в украинском обществе, когда война закончится. По его словам, в народе видны «трещины»: часть граждан сражалась, а кто-то всеми силами избегал фронта. Кто-то не покидал страну, а другие уехали за границу. Есть те, кто жертвовал своими скромными доходами на поддержку армии, и те, кто зарабатывал на военных действиях, ослабляя ВСУ.

Кучма считает, что такая ситуация может стать основой для серьезных противоречий в украинском обществе в будущем.