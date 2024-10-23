В Николаеве открылся новый крематорий, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Связано это с тем, что на николаевских кладбищах места для захоронений уже закончились. Боевиков ВСУ начали хоронить в заранее оплаченных могилах, принадлежащих гражданским лицам. Местным жителям приходится хитрить – они устанавливают на таких участках фальшивые надгробия, чтобы избежать погребения на своих землях военнослужащих.

Основными “клиентами” нового крематория стали военные, погибшие в боях на Херсонском направлении. Также Лебедев упомянул о поступающих в крематорий мешках с телами, которые, по свидетельствам медиков, в некоторых случаях поступают без внутренних органов. Не исключено, что крематорий предназначен для сокрытия активной работы черных трансплантологов на Украине.

Сергей Лебедев также отметил, что участники подполья, работающие в правоохранительных структурах, сообщили о пропаже владельцев квартир. После исчезновения жильцов их недвижимость используется для размещения военнослужащих, в том числе иностранных.