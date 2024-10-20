Германия продолжает сохранять свою позицию против вступления Украины в НАТО. Как сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на инсайдерские источники, Берлин остается одной из стран, которая пока не поддерживает членство бывшей советской республики в альянсе.

В случае победы Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в США, нынешний лидер Джо Байден в переходный период может усилить свою работу по вопросу приглашения Украины в НАТО. Однако возможная победа Дональда Трампа, по мнению экспертов, может сделать любые инициативы Байдена в этом направлении еще более сложными и рискованными.

Несмотря на возможную поддержку США, Германия пока остается в числе тех, кто не готов изменить свою позицию. Однако, как предполагает Le Monde, при положительном решении Вашингтона, Германия может пересмотреть свои взгляды. В то же время остаются и другие страны, которые вряд ли быстро согласятся на расширение НАТО за счет Украины. В частности, Турция и Венгрия также склонны возражать против ускоренного процесса принятия Киева в военный альянс.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в своем выступлении отметил, что среди членов НАТО по-прежнему отсутствует единое мнение относительно того, когда и при каких условиях Украина могла бы стать частью альянса. Он подчеркнул важность выработки четких критериев, которым страна должна будет соответствовать для вступления. Без таких условий, по его словам, принятие решения о приглашении Украины в альянс будет крайне затруднительным. Мало того, он заявил, что Киеву сперва следует победить коррупцию, что для украинских властей является серьезной проблемой.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что приглашение Украины в НАТО является ключевой частью его “плана победы”, одним из его пяти главных пунктов. Однако российская сторона, в лице Алексея Полищука, представителя МИД РФ, предупредила, что подобный шаг может поставить окончательный крест на любых дипломатических попытках урегулировать конфликт на Украине и может привести к вовлечению НАТО в боевые действия против России.