Москва регулярно сталкивается с тем, что Киев нарушает договоренности, даже если они поддержаны Россией, что в итоге приводит к потерям территорий для Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, каждый раз, когда Россия демонстрирует готовность к компромиссам и поддерживает конкретные решения на переговорах, украинская сторона разрушает достигнутые договоренности.

“Всякий раз, когда Украина нарушала соглашения, она теряла свои земли,” — подчеркнул дипломат.

Глава МИД также отметил, что Россия не придает значения так называемым “секретным дополнениям” к “плану победы”, предложенному президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Лаврова, основная цель Киева — это привлечение военной помощи.