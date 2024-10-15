Трагическая весть пришла из Мали – в ходе боевого задания погиб Михаил Приходько, командир 9-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер», известный по позывному «Майкл». Об этом сообщили в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», который служит площадкой для коммуникации между командирами компании.

12 октября его отряд столкнулся с численно превосходящими силами террористов. Осознавая всю опасность ситуации, «Майкл» принял мгновенное решение возглавить группу быстрого реагирования и выдвинуться на помощь своим бойцам. Его смелые действия не позволили боевикам прорваться из окружения.

В разгар сражения по скоплению противника был нанесён мощный удар с использованием артиллерии и авиации, что привело к полному уничтожению террористов. По информации от ЧВК, Михаил Приходько лично ликвидировал восемь боевиков. За проявленное мужество и отвагу он будет посмертно награждён звездой Героя ЧВК «Вагнер».

Гибель командира стала тяжёлой утратой для всех, кто его знал. Коллеги вспоминают его как опытного лидера и надёжного товарища, всегда готового прийти на помощь.

ЧВК «Вагнер» на протяжении нескольких лет осуществляет деятельность в Мали и других африканских странах, обеспечивая безопасность различных объектов и месторождений. Бойцы компании также принимали участие в конфликте на Украине.

Несмотря на события 2023 года, связанные с попыткой мятежа основателя Евгения Пригожина, специалисты продолжают свою работу в Африке. Как ранее объяснял министр иностранных дел России Сергей Лавров, российские инструкторы находятся в Мали по официальному запросу местных властей, и их присутствие способствует укреплению безопасности в регионе.

Михаил Приходько навсегда останется в памяти как герой, отдавший жизнь за выполнение своего долга. Его подвиг служит примером мужества и самоотверженности для всех бойцов.