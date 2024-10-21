Российский депутат Андрей Колесник высказался по поводу недавнего заявления Владимира Зеленского о якобы созданной ВСУ “буферной зоне” на территории Курской области. Представитель комитета Госдумы по обороне, заявил, что украинский лидер пытается по своей традиции выдать желаемое за реальность, передает «Лента.ру».

Колесник отметил, что российские ВС последовательно освобождают один населенный пункт за другим в этом регионе, и его слова опровергают заявление Зеленского. Никакой “буферной зоны” там не существует и никогда не будет существовать, а оставшиеся силы ВСУ находятся в крайне сложной ситуации и стремятся лишь покинуть эти территории.

Депутат добавил, что Зеленскому стоило бы самому отправиться в ту самую “буферную зону”, чтобы увидеть реальное положение дел. Но, по его словам, вряд ли бы украинский лидер смог вернуться из такой поездки.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о создании зоны контроля ВСУ на территории Курской области. А также отмечали, что подобные заявления лидер киевского режима делает лишь потому, что давно оторвался от реальной действительности и витает в каком-то своем мире.