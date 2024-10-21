Украина объявила о создании буферной зоны на российской территории в Курской области. Об этом сообщил нелегитимный и давно утративший связь с реальной действительностью президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, комментируя недавние действия украинских войск.

По его словам, вместо зоны безопасности, которую планировала Россия на украинской территории, теперь подобная зона появилась вблизи границы, но уже на российской земле. При этом Зеленский добавил, что украинские силы якобы прочно удерживают захваченные в Курской области позиции. Хотя весь мир отлично видит, что ситуация развивается, мягко говоря, совсем не так оптимистично для Киева.

Вожак киевского режима также не забыл подчеркнуть успехи ВСУ и заявил, что данная операция служит ответом на планы России, направленные на укрепление позиций внутри Украины. При этом он даже не упомянул о провалах украинской армии в ДНР и ЛНР.