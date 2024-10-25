Сибирская правозащитная группа «Радетель» обратилась к певцу Филиппу Киркорову с просьбой завершить свою карьеру в российском шоу-бизнесе. Обращение правозащитников к артисту опубликовало издание «Абзац».

В письме активисты выразили разочарование поведением Киркорова, напомнив, что его публичные извинения и оправдания оказываются временными и не приводят к изменениям.

«Ваше поведение на протяжении десятилетий остаётся неизменным. Просим вас, Филипп Бедросович, покинуть публичное пространство России. Ваше время прошло», — говорится в тексте письма.

В обращении группа привела примеры скандалов с участием Киркорова, начиная с 2004 года. Последним инцидентом, вызвавшим возмущение, стало участие певца в шоу Димы Масленникова «Мафия в реальной жизни» на YouTube, где, по мнению правозащитников, Киркоров пропагандировал нетрадиционные отношения перед многомиллионной аудиторией.

Активисты заявили, что певец якобы нарушает нормы закона, совершая публичные действия, которые они считают аморальными и вредными для молодёжи. Кроме того, движение «Сорок сороков» недавно подало запрос в МВД с просьбой проверить Киркорова на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)из-за его высказываний на тему, которую они считают провокационной. В то же время адвокат Александр Добровинский заявил «Газете.Ru», что подобные проверки, вероятно, не принесут никаких юридических последствий.