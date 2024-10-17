Во время гала-ужина после церемонии вручения премии «Виктория» российская певица Катя Лель поделилась необычным сном, который, по её словам, стал предсказанием скорого завершения спецоперации на Украине. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru. Исполнительница рассказала, что в своём сне она услышала ясное сообщение о скорой победе России.

«Не знаю, что вам сегодня приснилось, но мне приснился удивительный сон. Я даже записала его, когда проснулась. Во сне я несколько раз слышала фразу: “Россия, через две недели тебя ждёт победа”. Это меня очень удивило», – рассказала Лель.

По её словам, если этот сон окажется пророческим, то спецоперация может завершиться к 30 октября. Певица уверена, что такой исход предначертан высшими силами и имеет глубокое значение.