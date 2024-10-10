После регистрации компании сталкиваются с необходимостью открыть расчётный счёт. В России есть пять основных банков, которые осуществляют расчётно-кассовое обслуживание (РКО), а также множество небольших кредитных организаций. Расскажем, как найти среди них лучший банк для юридических лиц.

Критерии выбора кредитной организации

С кредитной организацией и еë сервисами как малые, так и крупные компании в процессе работы взаимодействуют постоянно. К примеру, они совершают денежные переводы, обращаются за решением возникающих проблем. Поэтому важно ответственно подойти к выбору банка. Обратите внимание на:

надëжность,

условия сотрудничества,

удобство сервисов,

доступность технической поддержки,

территориальную доступность,

наличие бонусов.

Надëжной кредитной организации можно доверить деньги и не бояться, что в самый ответственный момент возникнут проблемы. Один из показателей надëжности — различные рейтинги, которые показывают финансовое состояние организации. Также стоит изучить состав учредителей (хорошо, если среди них есть государственные структуры или крупные организации), размер активов, историю развития и срок существования. Также можно проверить, входит ли организация в финансовые группы и развивает ли другие виды бизнеса. Последнее показывает, что у неё есть дополнительные источники дохода и возможность распределять риски.

Изучение условий обслуживания покажет, насколько РКО удовлетворит требования юридического лица. Начните со списка доступных услуг. Есть их стандартный перечень, который обычно доступен в любой кредитной организации. Он подходит даже для малого бизнеса, но по мере расширения дела вам могут понадобиться, например, кредиты или подключение эквайринга. Также важно изучить тарифы. Сравните:

стоимость услуг,

комиссию за переводы,

расценки на приём безналичной оплаты,

комиссию за снятие и внесение наличных.

Проверьте также лимиты на операции. Если выбрать недорогой тариф с небольшими лимитами, есть вероятность по итогам месяца потратить больше денег, чем планировалось, поскольку переводы сверх ограничений оплачиваются отдельно.

Удобство сервисов. Операции часто проводят онлайн, без посещения отделения. Чтобы не возникало проблем и простоев в работе, интернет-банкинг и мобильное приложение должны быть удобными и понятными.

Техническая поддержка помогает оперативно решить возникающие проблемы. Особенно часто они могут появляться в начале деятельности компании. Оптимально, если чаты и телефонные операторы доступны в режиме 24/7.

Территориальная доступность важна не всегда, поскольку большинство вопросов можно решить удалëнно. Однако иногда всё же необходимо живое общение с банковскими специалистами. Широкая сеть отделений будет лучшим вариантом для бизнесмена, ведущего дело в разных районах города или в нескольких городах.

Наличие бонусов. При открытии счëта вам могут предоставить полезные скидки и бонусы от партнёров кредитной организации.

Всем указанным критериям, например, соответствует Альфа-Банк. Обслуживающиеся в рамках РКО бизнесмены участвуют в программе лояльности, получают расчёты налогов и взносов, а также могут удобно управлять делом онлайн.