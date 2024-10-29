Оригинальный дизайн интерьера требует не только профессионального, но и творческого подхода. Как раз его способна обеспечить платформа inmyroom, на которой буквально каждый день можно найти свежие и интересные идеи, посмотреть примеры уже готовых решений на любые вкусы.

Кроме того, платформа предоставляет возможность еще и реализовать задуманное, предлагая огромный ассортимент мебели, элементов декора и других предметов интерьера только от проверенных производителей.

Все необходимое для интерьера на одном сайте

Да, каждый производитель мебели имеет собственный интернет-магазин с описаниями продукции и ценами. Но иногда поиск нужного изделия на множестве сайтов затягивается на несколько дней или даже недель. Платформа с легкостью решает эту проблему.

Вся мебель и декор от более 500 изготовителей собраны на одном ресурсе, что очень удобно для потенциального покупателя. Ведь можно легко найти нужные предметы обстановки, сравнить их стоимость сразу у нескольких продавцов и остановиться на том варианте, который подходит по всем параметрам. И сразу же оформить заказ.

Удобный поиск позволяет быстро найти следующую мебель:

гарнитуры для спальни и гостиной, прихожей и коридора, детской комнаты и кухни, кабинета и библиотеки, других помещений;

диваны и кресла;

стулья и столы;

оригинальные системы хранения – шкафы и комоды, тумбы и полки;

кровати, матрасы, пуфы и прочее.

Кроме того, на платформе представлены зеркала и световое оборудование, текстильная продукция и элементы декора – все то, без чего невозможно обойтись при создании красивого и уютного дома.

Множество идей и интересные статьи по дизайну интерьера

Помимо мебели и декора на платформе представлены полезные рекомендации, статьи и идеи, которые наглядно показывают, как можно использовать те или иные предметы обстановки.

Посетители могут увидеть на примерах реальных проектов, как выглядят интерьеры, оформленные в разных стилях, каким образом расставляются акценты, как привлекается внимание к каждой детали.

Платформа реализует мебель, предметы декора и обстановки, обеспечивает доставку в любой регион России, в случае необходимости предоставляет собственные склады для временного хранения покупки. Также возможна сборка мебели. Сайт берет на себя все контакты с производителем, если возникают какие-либо проблемы, если покупатель сталкивается с производственным браком либо другими сложностями.