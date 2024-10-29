Пророчества о конце света появляются на протяжении многих веков, и разные религиозные и культурные традиции видят его признаки по-своему. Одним из знамений, согласно христианским верованиям, является возвращение евреев на исторические земли. Ожидается, что если храм в Иерусалиме будет разрушен вновь, это станет сигналом к наступлению апокалипсиса. Апокалипсис — это момент, когда вся жизнь на Земле окажется под угрозой, и, согласно этим пророчествам, цивилизация может оказаться на грани уничтожения.

Среди многих пророчеств выделяются слова Исаака Ньютона, английского физика и математика. Он предсказал конец света на 2060 год, основываясь на Откровении Иоанна Богослова. Ньютон сделал вывод, что апокалипсис наступит после падения на Землю большой звезды — “полыни”, от которой отравятся воды, и множество людей погибнет. В библейских текстах упоминается, что звезда упадет на третью часть рек и источников воды, делая её непригодной для питья.

Исламские предания также содержат пророчества о конце света. Согласно им, перед апокалипсисом Землю покроет густой дым, который продержится 40 дней. Этот дым вызовет у людей симптомы, напоминающие насморк, и создаст ощущение дурмана. Один из признаков конца света — большое пламя, которое поднимется со стороны Йемена и охватит людей. В исламских источниках говорится, что в преддверии апокалипсиса произойдет провал трех больших участков земли: на западе, востоке и на Аравийском полуострове.

Некоторые природные явления уже порождают ассоциации с этими предсказаниями. Например, в 2023 году в Турции после сильного землетрясения образовался огромный тектонический разлом, вызывая обсуждения возможных катастрофических изменений. Трещины в земной коре также стали появляться на юго-западе США и в Африке, где некоторые ученые даже предполагают формирование нового океана. В Коране указано ещё одно зловещее предзнаменование: восход Солнца на западе вместо востока. Это может случиться, если магнитные полюса Земли изменят своё местоположение. Такой феномен не раз предсказывали, но он до сих пор не произошел.

Нострадамус, знаменитый французский астролог, говорил, что апокалипсис начнется, когда на небе появится яркая комета, совпадая со смертью папы Римского. В этот момент “великий из Рима погибнет”, и людям предстоят тяжелые испытания. Болгарская прорицательница Ванга предсказала, что Европа пострадает в 2025 году из-за катастрофического конфликта, практически уничтожившего её население. Она также указывала на 2378 год, когда столкновение с астероидом приведет к климатическим изменениям, которые серьёзно повлияют на планету.

Есть и другие пророчества, такие как предсказания индейцев хопи из Аризоны, которые считали, что конец света наступит к 2035 году, когда на Земле произойдут сильные климатические изменения. Они говорили о жаре от Солнца, которая возрастет и будет воздействовать на человеческую жизнь. Впрочем, многие скептики не разделяют столь мрачные ожидания. Российский политик Владимир Жириновский, который за свою жизнь сделал немало точных прогнозов, скептически отзывался о предсказаниях конца света. В 2012 году он назвал их своеобразным пиаром, призванным вызвать массовые траты на бомбоубежища и прочие меры безопасности.

Ранее мы также сообщали, что космическое агентство NASA пока не может подтвердить предсказания о конца света знаменитого ученого Стивена Хокинга.