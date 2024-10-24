Если бы человечество могло участвовать в торговле с космосом, то одним из наиболее ценных элементов стал бы нихоний. Об этом рассказал химик Максим Беловицкий, добавив, что данный элемент обладает огромной стоимостью и редкостью, передает “Медиапоток”.

Нихоний, занимающий 113-ю позицию в таблице Менделеева, не встречается на Земле естественным образом. Для его создания необходимы сложные технологии, такие как использование ускорителя частиц и уникального изотопа кальция-48. Этот изотоп существенно дороже обычного кальция, так как для его производства требуются магнитные сепараторы, работающие на атомном уровне.

Стоимость одного грамма карбоната кальция-48 достигает 250 тысяч евро, что делает процесс получения нихония исключительно дорогим. Для его создания кальций-48 помещается в ускоритель частиц, где его разгоняют до скорости 30 километров в секунду. Столкновение с фольгой из америция вызывает сложную реакцию, в ходе которой образуется элемент московий.

Однако процесс этот крайне сложен и требует исключительной удачи. Вероятность успеха крайне мала — всего 0,0000000000000000000000000001% при испускании альфа-частиц. Высокие затраты на производство напрямую отражаются на цене этого элемента.

По оценкам, общая стоимость создания нихония может достигать около 157 секстиллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих веществ во Вселенной.