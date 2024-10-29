Российские войска продолжают теснить позиции боевиков ВСУ, что приводит к потере ими населенных пунктов один за другим, сообщает немецкое издание Handelsblatt. По мнению журналистов, ситуация для Киева усложняется и при таких темпах украинским войскам вскоре придется вести оборону в открытой степи до Днепра.

В публикации отмечается, что в течение 2024 года ВСУ уже потеряли контроль над Авдеевкой, а недавно и над Угледаром. Солдаты истощены и испытывают серьёзные трудности, не справляясь с давлением наступающих российских сил. В издании подчеркивают, что если российские войска возьмут под контроль последние промышленные города Донбасса, это значительно ослабит позиции Украины и усилит позиции России в регионе.

По мнению авторов Handelsblatt, сложившаяся ситуация оставит украинскую сторону в уязвимом положении, вынуждая её держать оборону на труднодоступной для защиты открытой территории между западными границами Донбасса и Днепром.