Губернатор Забайкальского края Александр Осипов оказался в центре внимания после инцидента, произошедшего на одном из публичных мероприятий. Как сообщают СМИ, во время доклада начальницы Карымского лесничества Елены Шаляпиной о масштабных лесных пожарах в регионе, губернатор совершил неэтичный поступок — он вытер “козюлю” из носа о её униформу. Этот момент был зафиксирован на видео и вскоре попал в Сеть.

Инцидент произошел на глазах присутствующих, но Шаляпина, несмотря на ситуацию, не прервала своё выступление и продолжила доклад о борьбе с пожарами. Видеозапись с места событий опубликовал Telegram-канал Mash, вызвав волну обсуждений и негодования среди пользователей интернета.

Когда представители канала попытались получить комментарий губернатора по поводу инцидента, Осипов отказался отвечать на вопросы и завершил разговор, бросив трубку. В приёмной главы региона журналистам порекомендовали позвонить в пятницу в рабочее время или отправить официальный запрос.