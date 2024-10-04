Нижегородская компания «Промтех» успешно завершила серию испытаний своих автомобилей на безопасность, продемонстрировав соответствие российским стандартам. Хотя тесты не предполагают выставления звездной оценки безопасности, они подтвердили, что машины полностью отвечают требованиям безопасности. Стоимость одного краш-теста на полигоне НАМИ составляет около 2 миллионов рублей, не считая цены самого транспортного средства.

Одним из ключевых аспектов при разработке фургона была прочность каркаса, чтобы избежать ситуаций, подобных громкому ДТП на Садовом кольце в 2020 году. В «Промтехе» эту задачу решили с помощью специально разработанных силовых элементов, которые обеспечивают жесткость кузова.

Результаты лобового удара показали, что манекены, имитирующие водителя и пассажира, получили лишь легкие травмы. Пассажир, согласно показаниям датчиков, избежал удара головой, что говорит о высокой степени защиты. Кузов, произведенный в Нижнем Новгороде, успешно выдержал боковой удар, сохранив безопасность для находящихся внутри.

Ранее компания «Промтех» представила несколько новинок на основе популярных моделей. Так, в 2021 году на рынок вышел минивэн Lada Largus Roof, который отличается высокой пластиковой крышей, произведенной собственными силами компании. Сейчас был выпущен обновленный вариант на базе рестайлингового «Ларгуса». Помимо этого, нижегородцы презентовали фургон и минивэн на основе внедорожника Niva Legend. Эти коммерческие модели значительно длиннее стандартной трехдверной «Нивы», их габариты достигают 4900 мм. Под капотом новинок установлен улучшенный двигатель ВАЗ-21214 мощностью 106 лошадиных сил, хотя, по мнению экспертов, этого может оказаться недостаточно для полноценной эксплуатации.

Таким образом, нижегородский автопром продолжает активно развиваться, предлагая все более совершенные и безопасные модели для рынка коммерческих автомобилей.