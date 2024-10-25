Глава «Сбера» Герман Греф на VIII конференции «СберУниверситета» скептически высказался о профессии блогера. Он заявил, что в неё идут люди, которые не умеют ничего, кроме как говорить. Тем не менее, такие «неудачники» являются одними из самых высокооплачиваемых. Видеозапись выступления Грефа опубликована Telegram-каналом Frank Media.

Греф отметил, что блогеры зарабатывают на широкой аудитории, которая часто находится в поиске ответов и легко поддаётся влиянию спорных советов и практик. Популярность блогеров говорит о нездоровой тенденции: «в палате всё плохо, температура высокая» — так глава “Сбера” охарактеризовал ситуацию, намекая на растущий спрос на блогинг, несмотря на его поверхностный характер.

Говоря о специалистах и учёных, Греф подчеркнул, что они действительно могут давать полезные советы, но остаются менее заметными, так как, в отличие от блогеров, не стремятся привлекать внимание. У людей, достигших серьёзных успехов, едва ли найдётся время на блогерскую деятельность, поскольку они сосредоточены на других задачах.