На западе Карелии расположена одна из самых загадочных и мистических точек России — гора Воттоваара, которая заняла десятое место в рейтинге аномальных мест страны. Такой результат показал опрос, проведённый сервисом для бронирования жилья Твил.ру.

Гора Воттоваара привлекла внимание 2% участников опроса. В Карелии это место считается самым мистическим, и многие жители и туристы называют его «ведьминой горой». Здесь можно увидеть множество сейдов — древних камней, установленных в необычных формах, а также каменную лестницу, которая, по словам местных, ведёт прямо в небо. Вершину украшают странные, будто искривлённые деревья. На саамском языке название горы переводится как «гора победы», хотя среди поклонников тайн и легенд оно известно скорее как место с особой энергетикой.

Первое место в списке мистических локаций России досталось якутской «Долине Смерти», которая славится пугающими историями и необъяснимыми происшествиями. За ней следуют аномальные точки на Кавказе и в Крыму. Из регионов, соседствующих с Карелией, в топ-10 также вошли Ловозерские тундры Мурманской области, где тоже немало загадочных мест.

Эти таинственные места привлекают тех, кто верит в древние легенды, любит необычные природные явления и не боится ощутить на себе атмосферу, пронизанную историями прошлого.