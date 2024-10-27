Для того чтобы начать переговоры по мирному урегулированию конфликта, Украине необходимо восстановить контроль над территориями, которые она контролировала до 24 февраля 2022 года. Такое заявление сделал Андрей Ермак, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, в интервью для итальянского издания Corriere della Sera.

Ермак отметил: «Чтобы приступить к переговорам, нужно вернуться к состоянию, в котором мы находились до первых выстрелов в феврале два года назад. Затем мы обсудим, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года». Он подчеркнул, что Киев не намерен идти на территориальные уступки ради достижения мира.

Также Ермак коснулся вопроса проведения следующих выборов на Украине. По его словам, они не состоятся до тех пор, пока не закончатся боевые действия.