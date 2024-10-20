Плагин-гибриды (PHEV), которые когда-то рассматривались как идеальное решение для плавного перехода от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям, разочаровали своих владельцев. Их обещание объединить лучшее из двух миров — экономию от электродвигателя и дальность поездки на бензине — оказалось не столь успешным, как ожидалось. Недавние исследования, в том числе отчеты JD Power, свидетельствуют о серьезных проблемах в этой концепции.

Удовлетворенность водителей плагин-гибридов, согласно данным JD Power, низка — всего 669 баллов из 1000. Для сравнения, владельцы полностью электрических автомобилей оценивают свои транспортные средства значительно выше: 716 баллов в массовом сегменте и 738 — среди премиальных авто.

Что же заставило потребителей изменить свое мнение? Основная причина кроется в дороговизне и сложности эксплуатации таких автомобилей. Наличие как бензинового двигателя, так и электромотора делает плагин-гибриды не только дороже в производстве, но и в обслуживании. Средняя стоимость компактного кроссовера с гибридной системой достигает почти 49 000 долларов, что делает их менее доступными по сравнению с полностью электрическими моделями. Кроме того, обещанный пробег на электричестве часто оказывается меньше ожидаемого, а затраты на топливо и ремонт выше прогнозируемого.

Падение спроса на плагин-гибриды лишь подтверждает разочарование покупателей. Несмотря на активное продвижение таких автомобилей, особенно в Китае, их продажи снижаются. Например, в Испании в сентябре 2024 года количество проданных плагин-гибридов уменьшилось на 16,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составило всего 4 136 единиц. В то же время продажи электромобилей выросли почти на 59%. Это показывает, что потребители все чаще отдают предпочтение полностью электрическим автомобилям, которые, несмотря на высокую начальную цену, со временем оказываются выгоднее и экологичнее.