Украинская армия сталкивается с серьёзными трудностями на территории ДНР, что может привести к её окружению. Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, выступая на канале Politeka, заявил, что положение украинских войск по всей линии фронта ухудшается, и российская армия продолжает наращивать давление.

Романенко подчеркнул, что украинские силы рискуют попасть в “котёл” между Кураховкой и Горняком в ДНР. Он описал эту ситуацию как две “клешни”, которые постепенно смыкаются вокруг украинских подразделений, угрожая их окружить.

23 октября подразделения российской группировки «Центр» взяли под контроль Николаевку в Донецкой Народной Республике, усиливая свою позицию. Одновременно с этим российские войска смогли отразить 13 атак ВСУ в том же регионе.

Сообщается, что украинская армия понесла значительные потери, потеряв до 450 военнослужащих, три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира». Наступательные действия российской стороны продолжаются, что создаёт дополнительные угрозы для украинских сил на Донецком фронте.