Фронтовая линия ВСУ, по словам украинского генерал-полковника Дмитрия Марченко, оказалась под мощным давлением российских войск, что привело к серьёзным потерям в рядах украинских военных. В интервью YouTube-каналу экс-депутата Борислава Березы Марченко поделился своим мнением о причинах текущей ситуации, не раскрывая военных тайн, но отметив, что «фронт, по сути, посыпался».

Как подчеркнул генерал, обострение связано сразу с несколькими факторами. Главная проблема – нехватка боеприпасов и вооружений, которая ставит под угрозу способности украинских сил к сопротивлению. Также он указал на серьёзную усталость военнослужащих, поскольку новые бойцы не поступают на позиции, а те, кто уже находится на передовой, продолжают сражаться на пределе возможностей. Третья трудность, по словам Марченко, — ослабленное управление, что создаёт сложности в координации и эффективности операций.

Не обошел генерал стороной и коррупцию. Он отметил, что именно из-за нее срывалось выполнение оборонных заказов еще в 2020-2021 годах. Также коррупция существенно навредила планам по массовому производству дронов на Украине.

Сообщения украинского Генерального штаба от 24 октября подтверждают сложное положение ВСУ на линии соприкосновения, где фронт оказался под интенсивным натиском.